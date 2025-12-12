Magaly Medina comentó la reciente participación de Paolo Guerrero en el canal de YouTube de María Pía Copello y expresó dudas sobre su adaptación al formato de contenido digital.

La conductora sostuvo que, por su estilo, el futbolista no tendría facilidad para desenvolverse frente a cámara en este tipo de propuestas.

Durante su programa, Medina afirmó: “Personalmente, si a mí me consultas si Paolo Guerrero la va a hacer en streaming con la experiencia que tenemos y con verlo, solo sin pensarlo, te diría que no”.

También comparó su desempeño con el de Jefferson Farfán, al señalar que “Paolo Guerrero no tiene la calle, no tiene la palomillada de Farfán. Él a las justas puede hacer una oración entera y se demora. A las justas puede decir cuatro palabras. Paolo Guerrero no tiene su don de la comunicación”.

La conductora además planteó interrogantes sobre la dinámica del espacio que el ‘Depredador’ ocuparía, al considerar que necesitaría un acompañante que facilite la conversación.