En su programa ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina explicó las razones por las que María Pía Copello no habría dejado ‘Mande Quién Mande’, a pesar de los rumores de que se iría al horario estelar de los sábados de América Televisión.

“ Ya se había voceado que Laura Huarcayo sería su reemplazo, pero hay que reconocer que no está hace tiempo en televisión, sin embargo, María Pía le ha dado personalidad al programa de las 2 de la tarde, ha evolucionado y lo ha hecho muy bien ”, manifestó la “Urraca”.

Incluso, la periodista admitió que el rating que logra María Pía sería otro de los motivos por el que aún no se va dicho programa: “Es un programa que tiene rating, el que no lo tiene es el de más arriba, pero este sí tiene y hay días de la semana en la que empatamos o me llega a ganar en el rating porque está bien estructurado”.

En ese contexto, la periodista señaló que, posiblemente, la productora Pro TV no quiera desprenderse de su “gallinita de oro” ni descuidar ese horario.

“Hay mucha creatividad, buen entretenimiento y muchos se han enganchado y cambiar eso y poner a alguien como Laura que aún tiene que acostumbrarse, de chispa y energía que le pone Pía, es diferente. Este programa cuenta con muchos auspiciadores que es el sustento comercial de un programa de televisión, rating y anunciantes”, resaltó Magaly.