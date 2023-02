La conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ tuvo fuertes comentarios hacia Alejandra Baigorria por defender a su pareja, Said Palao, quien fue captado abrazando a una joven en una fiesta.

Al respecto, la presentadora de espectáculos consideró que, en aquella ocasión, el chico reality le faltó el respeto a la empresaria de Gamarra.

“¿Cuál trasfondo? ¿Lo doparon? ¿Le pusieron en su trago una sustancia? No hay trasfondo, eso es lo que ven las imágenes, si tienes una novia no tienes por qué agarrar así, metiéndole la cabeza como si quisieras comerle el cuello a una mujer. Eso no tiene disculpa”, expresó Medina.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ se dirigió a Baigorria para señalarle que, en su opinión, se había equivocado una vez más en dejar pasar el error de su pareja.

“Alejandra, eres una perdonavidas y siempre lo has sido, lo has sido a lo largo de tus relaciones. Para mí, eso es un indicador de una falta de respeto. Yo llego de viaje y lo termino porque me está faltando el respeto”, señaló la periodista.

Alejandra Baigorria llora al sincerarse con su padre: “Pido perdón por haberme alejado de todos”

En ‘Mande Quien Mande’, programa conducido por María Pía Copello, la empresaria de Gamarra participó en una dinámica donde confesó de qué se disculparía con su progenitor.

“Te pido perdón si alguna vez fui dura, si alguna vez me alejé de todos, pero son momentos en la vida que a veces uno necesita, pero también te prometo que no te voy a volver a dejar nunca, pase lo que pase”, expresó la ex participante de ‘Esto Es Guerra’.

Tras el sentido mensaje de Baigorria, ambos rompieron en llanto. “Me hubiese gustado darle una familia a mi hija y estar juntos para siempre”, mencionó el burgomaestre.

