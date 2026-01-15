Magaly Medina se pronunció frente a los cuestionamientos que recibió luego de someterse a una cirugía de estiramiento facial.

Durante un live en TikTok realizado el último martes, la presentadora habló abiertamente sobre su proceso de recuperación tras la intervención a la que se sometió en Buenos Aires.

En su transmisión, la conductora fue directa al responder a quienes le piden aceptar el paso del tiempo sin recurrir a procedimientos estéticos.

“Me dicen: ‘Magaly la perfección no existe, envejece con dignidad’. Yo les digo: no me interesa envejecer con dignidad. No tendré dignidad para eso. Tengo dignidad para otras cosas, pero para envejecer no. Gracias”, afirmó.

Asimismo, explicó que los cambios visibles en su rostro son parte del proceso postoperatorio y resaltó los avances de la medicina estética.

“Ahora, hay gente que también, de repente, me mira hinchada, con mi rostro, mi cara, mis labios, mis cejas, la boca. Esto es como si te hubiera atropellado un camión. Estoy sumamente hinchada”, señaló.