Horas antes de la emisión de su programa, circuló en redes sociales una promoción de un ampay que se presentaría en Magaly TV: La Firme. En ella se anunciaban imágenes de Angye Zapata, modelo de El reventonazo de la Chola, junto a un jugador de Alianza Lima Ángelo Campos. Sin embargo, al inicio de la transmisión, Magaly Medina aclaró que se trataba de “un error garrafal”.

“La persona que aparece en esas imágenes no es ella. Tengo que decirlo y disculparme con la teleaudiencia y con Angye Zapata, porque esas imágenes no correspondían”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “fue un error garrafal de mis reporteros y de quienes supervisan o deberían supervisar su trabajo”.

En otro momento, Magaly reconoció sentirse avergonzada por lo ocurrido y afirmó que o puede estar varias horas alejada de la redacción.

“Siento una vergüenza inmensa por un error ajeno. Yo soy la cabeza de este programa y a veces me da la sensación de que no puedo estar varias horas alejada de la redacción. Hoy estuve grabando para mis redes sociales toda la mañana y nadie me consultó cosas elementales porque creen estar en lo cierto”, contó.