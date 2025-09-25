Magaly Solier fue hospitalizada de emergencia el martes 23 de septiembre en el Hospital de Huanta, ubicado en la región Ayacucho. De acuerdo con los reportes, la actriz habría sido internada tras presentar un cuadro de intoxicación que, presuntamente, fue autoinducido.

Aunque su estado generó preocupación en un primer momento, el vocero del municipio anunció anoche que la actriz se encuentra “estable y fuera de peligro”, gracias a que “el cuadro fue controlado” a tiempo.

Vanessa Sánchez, corresponsal de Huanta dio detalles al respecto al programa ‘Amor y Fuego’: “ El día de hoy, al promediar el mediodía, la actriz ha sido trasladada al centro de salud mental con una ambulancia para continuar con su tratamiento, bajo revisión psiquiátrica ”.

Según el reporte de la periodista, Solier habría sido llevada a un centro de salud mental tras sufrir una aparente sobredosis de pastillas.

“ Estuvo un promedio de 40 minutos en este centro de salud mental, ha sido medicada y también, nuevamente, ha sido trasladada porque sigue siendo monitoreada en el hospital de contingencia de Huanta ”, indicó la corresponsal.

La periodista también destacó que Magaly Solier lleva tiempo bajo tratamiento psiquiátrico, por lo que la intoxicación ocurrida anoche podría estar vinculada a su estado de salud mental.

“ Ella es desde hace mucho tiempo es una paciente psiquiátrica, que viene ingiriendo pastillas por su salud mental. (¿Está relacionado el incidente con un tema de su salud mental?) Sí, habría ingerido una sobredosis de pastillas “, añadió.

Por el momento, Solier no ha ofrecido declaraciones a la prensa sobre su situación actual; sin embargo, se ha informado que está fuera de peligro.

“ Posiblemente, ella se habría intoxicado con una sobredosis de pastillas que ella tenía por receta y que tenía que tomar a diario. La vemos estable, pero un poco nerviosa, un poco cansada físicamente “, finalizó.