Maggie Liza, madre de la exmodelo Angie Jibaja, reveló que se había comunicado con Magaly Medina para pedirle que no mostrara imágenes de su hija en su programa.

Este jueves 4 de mayo en “Amor y Fuego”, la mujer acompañó a la popular ‘Chica de los tatuajes’ a mostrar los resultados de su examen toxicológico, donde se refirió a la presentadora de espectáculos.

“Aunque ella tenga su canal y el derecho de creerle o no creerle a mi hija, yo a ella y a su productor les pedí por favor que no hablen de mi hija, que no saquen esas imágenes”, expresó.

Asimismo, la progenitora de la exmodelo aseguró que la conductora de “Magaly Tv La Firme” había afectado a su hija, nietos y padres. “Ellos se murieron de pasar todas estas cosas”, indicó.

“Que gusto de esta señora de buscar a mi hija y chancarla mil veces. Yo se lo dije mil veces, le dije que le iba a demandar, le prohibía que saque imágenes de mi hija porque le está haciendo daño a mi familia”, señaló.

