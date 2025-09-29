Tras la difusión del video en el que su aún esposo, Gustavo Salcedo, aparece agrediendo al productor Christian Rodríguez, Maju Mantilla decidió romper su silencio.

La exreina de belleza se enlazó con el programa ‘América Hoy’, donde expresó su rechazo por lo sucedido.

“ Buenos días, Verónica. Muchas gracias por tu preocupación, la verdad no me siento bien ”, manifestó Maju cuando fue consultada sobre cómo afronta dicha situación.

Durante el diálogo, la periodista le recordó a la exconductora de televisión lo ocurrido: “Lamentablemente, el acto de violencia que suscitó el último viernes contra Christian Rodríguez de parte de tu aún esposo Gustavo Salcedo fue brutal”.

La comunicadora también le preguntó sobre la estadía de su aún esposo en su domicilio: “¿Tú estás viviendo ahorita en Trujillo, verdad? Porque el sábado estuve en tu casa y todas las luces estaban apagadas, solo salió Gustavo sin dar declaraciones”.

“ Hoy estoy tratando de llevar un acuerdo conciliatorio respecto del bienestar de mis hijos. Gustavo nunca ha sido violento conmigo y me reafirmo en que rechazo por completo todo acto de violencia ”, aclaró Maju Mantilla.

Productor vinculado a Maju Mantilla es atacado frente a su auto en San Isidro

Christian Rodríguez Portugal sufrió un ataque la tarde de este viernes 26 de septiembre mientras se disponía a abordar su vehículo a las afueras del Estudio Canelo, en San Isidro.

Según fuentes cercanas a Trome, estaba con su esposa y su hijo de 10 años cuando una camioneta gris chocó contra su auto, obligándolo a retroceder para salvarse.

“Yo he salido de acá, del estudio de abogados. Mi hijo entró al carro, mi esposa estaba adelante, ya nos íbamos. Cuando iba a subir vi que de al fondo venía una camioneta gris a toda velocidad, yo me he movido y ha chocado con la parte de atrás del carro”, declaró el productor vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla.

El exproductor de Arriba mi Gente identificó a su agresor como Gustavo Salcedo, exesposo de Maju Mantilla.

“Dio la vuelta y vino a golpearme… He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”, afirmó.