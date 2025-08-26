María Antonieta de las Nieves, reconocida por su icónico papel de la ‘Chilindrina’, fue hospitalizada de emergencia el pasado 20 de agosto por posibles complicaciones neurológicas, según informó la revista mexicana TVNotas.

De acuerdo con el mencionado medio, la actriz de 78 años fue internada tras sufrir una crisis de ansiedad. El diagnóstico preliminar indicó una baja de sodio en su organismo, la cual estaría relacionada con un posible deterioro neurológico.

Además, se reportó que la actriz atravesaba una intensa carga laboral, lo que habría desencadenado episodios de estrés y, eventualmente, afectado su estado de salud.

Hace unas semanas, María Antonieta de las Nieves visitó Perú como parte de su espectáculo circense. Durante algunas entrevistas, según reportó la misma fuente, se notaron dificultades para hablar con fluidez.

La revista también informó que la actriz ya fue dada de alta y se encuentra en su domicilio, donde continúa con un tratamiento farmacológico.

“A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”, expresó su hija, confirmando la mejoría de la popular “Chilindrina”.