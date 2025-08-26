María Antonieta de las Nieves, reconocida por su icónico papel de la ‘Chilindrina’, fue hospitalizada de emergencia el pasado 20 de agosto por posibles complicaciones neurológicas, según informó la revista mexicana TVNotas.
De acuerdo con el mencionado medio, la actriz de 78 años fue internada tras sufrir una crisis de ansiedad. El diagnóstico preliminar indicó una baja de sodio en su organismo, la cual estaría relacionada con un posible deterioro neurológico.
Además, se reportó que la actriz atravesaba una intensa carga laboral, lo que habría desencadenado episodios de estrés y, eventualmente, afectado su estado de salud.
Hace unas semanas, María Antonieta de las Nieves visitó Perú como parte de su espectáculo circense. Durante algunas entrevistas, según reportó la misma fuente, se notaron dificultades para hablar con fluidez.
La revista también informó que la actriz ya fue dada de alta y se encuentra en su domicilio, donde continúa con un tratamiento farmacológico.
“A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”, expresó su hija, confirmando la mejoría de la popular “Chilindrina”.
Te puede interesar
- Fallece Manuel de la Calva, del Dúo Dinámico, a los 88 años en Madrid
- Big Time Rush anuncia su concierto en Lima el 27 de febrero en Costa 21
- Suheyn Cipriani es captada besando a misterioso hombre tras revelar episodios de violencia con César Vega
- Maju Mantilla: Esta fue la reacción de la exreina de belleza cuando le consultaron por el fin de su matrimonio
- Brunella Torpoco pone en pausa la salsa para incursionar en el bolero
- Melissa Klug defendió su relación con Jesús Barco: Él cometió una falta, lo reconoció y lo perdoné