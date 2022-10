En medio de sus últimos enfrentamientos, la cantante Marisol Ramírez se atrevió a brindar detalles sobre su conocida enemistad con la también intérprete Giuliana Rengifo.

La conocida ‘Faraona de la cumbia’ contó en diálogo con el programa “Magaly TV La Firme” cómo se originó dicho enfrentamiento, que perdura hasta hoy, y relató que todo surgió tras la relación que su manager de ese entonces mantuvo con Rengifo.

“Creo que estuvieron un mes; para eso él me dijo que ya no estaba con ella. Entonces me entrevistaron y lo abracé, le dije que siempre iba a ser mi complemento, le di un beso en la mejilla. Eso fue todo, cuando a ella la invitan a un programa de TV le muestran el video y ella (...) quiso dejarme por el suelo, como si fuera la manzana de la discordia en su relación”, comentó.

Ramírez también reveló que su colega de escenarios intentó comunicarse con ella tras dicho incidente con la intención de recuperar la amistad que ambas tenían.

“De pronto un día me envió un mensaje y me dice que le gustaría conversar, para retomar la relación amical que teníamos, yo la bloqueé ¿Con qué ganas puedo ser amiga de alguien que me quiso dejar por los suelos?”, puntualizó.

