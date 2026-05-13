Mauricio Diez Canseco compartió un momento especial junto a su familia al bautizar a sus mellizos Valentina y Doménico. La ceremonia religiosa se llevó a cabo hace unos días en la Iglesia Matriz Virgen Milagrosa, ubicada en Miraflores, y fue difundida por el empresario en sus redes sociales.

En el evento también estuvo presente Dailyn Curbelo, madre de los menores, además de los hijos de Diez Canseco: Camila, Franco y Franchesco, quienes vistieron de blanco para acompañar a los pequeños durante el sacramento. También asistieron las hermanas de Curbelo y amistades cercanas de la familia.

“Hemos bautizado a mis pequeños y toda la familia está feliz por este sacramento que han recibido Valentina y Doménico, que será parte de su formación cristiana. Me he emocionado mucho con la ceremonia, con el compartir familiar y ver que todos estamos unidos, como en una comunión”, expresó el empresario.

Luego del bautizo, la familia realizó un almuerzo de celebración en un hotel de San Isidro. Durante ese encuentro, Diez Canseco señaló que la fe ocupa un lugar importante en su vida y destacó la unión familiar.

No dejes de leer: