El empresario Mauricio Diez Canseco reveló que en tres meses saldrá su divorcio de la cantante de salsa Lisandra Lizama, con quien se casó en julio del 2022.

En una reciente entrevista, el popular ‘Pizzero’ explicó el valor que le da al matrimonio y cómo han abordado el tema de separación de bienes.

“Mi divorcio debe salir en tres meses, espero. Ahora, con respecto a las leyes, cuando te casas y durante el tiempo que estás casado no compras bienes en común, no hay hijos, te separas y cada uno a su casa, no es como cuando convives por años, trabajas; el matrimonio no es un negocio, es un tema de sentimiento y yo siempre me voy a casar por amor”, expresó para Trome.

Asimismo, Diez Canseco confesó lo importante que es su familia, a pesar de las relaciones que haya tenido con sus exesposas. “Mis hijos me han prohibido mencionar ese nombre. Uno nunca se va a poder divorciar de sus hijos, siempre te van a acompañar”, indicó.

En otro momento, el empresario afirmó sigue confiando en que encontrará el amor. “De todas maneras, yo creo que sí va a venir. Tengo 59 y todavía hay para dos décadas más”, señaló.

