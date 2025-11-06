Melanie Martínez acudió junto a su hija a la sede del Juzgado de Familia del Centro de Lima para asistir a la audiencia vinculada a la denuncia presentada por Christian Domínguez, por presunta violencia psicológica.

Cámaras de diversos medios registraron el instante en que madre e hija se dirigían hacia el juzgado. La adolescente, de 16 años, mantuvo un semblante serio y en silencio, mientras que Melanie evitó cruzar miradas con los reporteros que aguardaban en la entrada del recinto judicial.

Antes de ingresar a la audiencia, Martínez z ofreció unas breves palabras ante la insistencia de los medios. “ Sí, es lo que se debe hacer ”, respondió al ser consultada sobre su participación en la cita judicial.

Cuando un periodista le preguntó si consideraba a Domínguez un buen padre, Martínez respondió: “ No voy a hacer ningún comentario acerca del señor, solo vengo a cumplir ”. Instantes después, ante la consulta sobre si lamentaba la situación, añadió brevemente: “ Sí, mucho ”.

Minutos después, Christian Domínguez llegó igualmente a la sede judicial. A diferencia de Melanie, el cantante evitó responder las preguntas de la prensa y se dirigió en silencio hacia la sala donde se llevaría a cabo la audiencia.