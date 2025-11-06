Melanie Martínez acudió junto a su hija a la sede del Juzgado de Familia del Centro de Lima para asistir a la audiencia vinculada a la denuncia presentada por Christian Domínguez, por presunta violencia psicológica.
Cámaras de diversos medios registraron el instante en que madre e hija se dirigían hacia el juzgado. La adolescente, de 16 años, mantuvo un semblante serio y en silencio, mientras que Melanie evitó cruzar miradas con los reporteros que aguardaban en la entrada del recinto judicial.
Antes de ingresar a la audiencia, Martínez z ofreció unas breves palabras ante la insistencia de los medios. “Sí, es lo que se debe hacer”, respondió al ser consultada sobre su participación en la cita judicial.
Cuando un periodista le preguntó si consideraba a Domínguez un buen padre, Martínez respondió: “No voy a hacer ningún comentario acerca del señor, solo vengo a cumplir”. Instantes después, ante la consulta sobre si lamentaba la situación, añadió brevemente: “Sí, mucho”.
Minutos después, Christian Domínguez llegó igualmente a la sede judicial. A diferencia de Melanie, el cantante evitó responder las preguntas de la prensa y se dirigió en silencio hacia la sala donde se llevaría a cabo la audiencia.
