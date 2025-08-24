Melissa Klug fue invitada al programa “Está Noche”, conducido por la “Chola Chabuca”, donde contó un poco de su pasada relación con Abel Lobatón. La empresaria dijo que fue madre y padre para sus hijas, Samahara y Melissa.

Como se sabe, la relación entre Klug y Lobatón no prosperó y, según ha relatado la misma empresaria en diversas entrevistas, terminó debido a continuas diferencias entre ellos. La separación ocurrió poco tiempo después del nacimiento de su segunda hija, aproximadamente en el año 2004.

“ Ya mis hijas están grandes, no lo necesitaron, siempre estuve yo para sacarlas adelante, eso fue lo que hice. Formé unas mujeres fuertes, responsables y yo siento que si les hizo falta o no, yo siempre estuve como mapa (madre y padre) “, señaló la popular “Blanca de Chucuito” el último sábado 23 de agosto cuando la “Chola Chabuca” le recordó su romance con Lobatón.

En ese sentido, Klug manifestó que lo que fallecida abuela pensaba respecto a ser madre tan joven.

“ Ella me ayudaba en todo, yo no sabía ni siquiera cambiar un pañal, ella me enseñó, me creó. Con mis hijas aprendí a ser mamá, si bien es cierto era muy joven y me he podido equivocar en muchas cosas, pues aprendí con ellas. Nadie me lo enseñó ”, añadió.

