Melissa Klug será la protagonista de la próxima edición de ‘Esta Noche’, programa que conduce la Chola Chabuca.

En el adelanto emitido el viernes 22 de agosto, se anticipa que la empresaria se pronunciará sobre la multa de 300 mil soles que debe pagar a Jefferson Farfán por incumplir el acuerdo de confidencialidad firmado tras el fin de su relación.

En el avance se observa a Klug con gestos de incomodidad y señalando: “Todos los procesos primero las empieza él” . También responde a críticas sobre su rol como madre y los comentarios en torno a su vida personal.

“Dicen que soy una chupasangre, que vivo de la pensión de mis hijos, que soy una mala madre por no ayudar a Samahara, por no aconsejarla”, señaló durante la conversación. Estas palabras forman parte del testimonio que dará a conocer en el programa.