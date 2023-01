La conductora de “Préndete” Melissa Paredes compartió un video bailando la nueva canción de Shakira, donde recibió diversos comentarios de internautas.

Cabe mencionar que la cantante colombiana estrenó su colaboración con el famoso productor musical Bizarrap este miércoles once de enero. Y el mencionado tema contiene referencias al padre de sus hijos, Gerard Piqué, quien le fue infiel con Clara Chía Martí.

Tras la controversia, Paredes se unió a ‘challenge’ bailando la nueva canción en TikTok, donde recibió numerosos comentarios comparándola con el exesposo de la artista internacional.

“Ella (Melissa) es Piqué y el Gato es Shakira”, comentó uno de los usuarios, a lo que la modelo respondió: “Creo que ambos somos Piqués”.

En otro se puede leer que un cibernauta le bromea: “Quien engaña a un hombre infiel, tiene mil años de perdón”. “Obvio, uno no hace lo que no se merezca la (otra) persona”, contestó la presentadora de televisión.

“Se identifican porque son perdona ‘cachos’. ¡Yo no perdono, yo devuelvo!”, expresó hacia otro usuario, según se ve en el video publicado por Instarándula.

Karla Tarazona a Melissa Paredes tras debut en ‘Préndete’: “Tu enamorado no me cae”

Todos quedaron sorprendidos cuando Tarazona le dijo a Paredes que si novio, Anthony Aranda, no es de su agrado. Se notaba la incomodidad en el rostro de la exmodelo, incluso ‘Metiche’ comentó que nadie tiene corona en el programa y prueba de ella, fue dicho comentario.

“Lo que sí te voy a dejar en claro, es que tu enamorado no me cae”, dijo Karla. El comentario de ‘Metiche’ no se hizo esperar y añadió: “A mí también no me cae Anthony Aranda, el ‘Gato Activador’, no vayan a decir que porque estas acá nos cae bien”, mencionó.

