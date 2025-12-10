Melissa Paredes reveló que mantiene actualmente una relación cordial con Ale Venturo, luego de un tiempo marcado por desacuerdos.

La también actriz habló del tema durante su participación en el pódcast de Kenji Fujimori, donde señaló que ambas decidieron aclarar los puntos que habían generado fricciones.

Durante la entrevista, Paredes recordó que en el pasado hubo comentarios de la empresaria que no fueron de su agrado, especialmente relacionados con la crianza de la hija que comparte con Rodrigo Cuba. Sin embargo, destacó que Venturo tomó la iniciativa para conversar y buscar un entendimiento.

“Ahora estamos bien. Hemos conversado como mamás y hemos puesto los puntos sobre la mesa; le he dejado claros los míos (...) Pero sí hubo unos comentarios que no me gustaron y ella quiso conversar conmigo para pedirme las disculpas del caso, como mamá. Se las acepté”, expresó Melissa.