Milena Warthon: ¿Qué frase lució la cantante en el pecho para la gala de Viña del Mar?

Milena Warthon quiere dejar al Perú en alto desde su llega a la gala del Festival Viña del Mar en Chile. La joven artista competirá en la categoría folclórica con su tema ‘Warmisitay’. Asimismo, en la alfombra roja, dejó lucir un importante mensaje pintado en su pecho. ¿Qué fue lo que dijo?

La artista peruana llegó a la gala de la alfombra roja del concurso luciendo un traje reciclado, hecho de sus propios pantalones jeans y parches de sus polleras coloridas. “ Para ser una mujer andina en Latinoamérica, hay que tener coraje ”, llevó pintado en su pecho esta frase de conciencia social llena de realidad.

Milena Warthon sorprende con espectacular traje en gala Viña del Mar: “Está hecho de polleras recicladas”

La cantante pasa por un gran momento en su carrera musical debido su participación en el Festival de Viña del Mar representando al Perú. Previo al evento, este viernes 17 de febrero, se está llevando a cabo la gala especial y la cantante no dudó en asistir para mostrar su outfit en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Tiktok, Milena compartió cada detalle del look que está utilizando para esta noche de gala del Festival de Viña del Mar y logró emocionar a muchos debido a que decidió escribirse en el pecho un especial mensaje que ha generado miles de reacciones positivas entre los usuarios.

“Amigos, les cuento que hoy día es la gala de Viña del Mar y por eso me he puesto en modo diabla. Les quiero contar que la temática es como reciclaje, naturaleza y yo me he traído mi vestido desde Perú. [...] Mi traje está hecho de un jean reciclado y de polleras recicladas. ¿Quieren verlo?”, dijo en un inicio.

“Les tengo una gran sorpresa. [...] Amigos, mi traje está muy bonito, pero lo más importante de todo mi outfit (es la frase que lleva en el pecho. ‘Para ser una mujer andina en Latinoamérica hay que tener coraje’). Modo diabla”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO