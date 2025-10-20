En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Natalia Salas confesó que la enfermedad regresó a su vida. No obstante, la actriz mantiene una actitud positiva y confía en superar esta nueva etapa.

De acuerdo con la actriz, el nuevo diagnóstico fue posible gracias a sus chequeos médicos constantes, motivo por el cual resaltó que la clave está en la prevención.

“ El mes pasado fue un huracán de emociones en mi vida y la de mi familia. Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte no? El cáncer de mama que me diagnosticaron hace 3 años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras ", sostuvo.

“En el lapso de 3 semanas tenía ya biopsia, resultados, radiocirugías (radioterapia más específica), nuevo tratamiento antihormonal y programación de una intervención quirúrgica: ooforectomia salpingectomia bilateral, o sea retirarme los ovarios y trompas”, agregó.

Salas señaló que actualmente sigue rigurosamente su nuevo tratamiento y que varios de sus proyectos personales han quedado en pausa por el momento.

“ La nueva medicación es una bomba. Me tiene con cansancio fuerte y sueño. Estoy dándole espacio a mi cuerpo para acostumbrarse a esta nueva medicación: 3 pastillas diarias y 2 ampollas cada 2 semanas se unen a mi protocolo anterior ”, manifestó.

Natalia Salas afirmó que enfrentará la enfermedad con determinación. La actriz destacó que cuenta con el respaldo incondicional de su familia y, sobre todo, con una actitud optimista para salir adelante.

“ Me asusté al inicio, porque la teta me la puedo sacar pero la vértebra no . Leí mucho y pregunté más a mis doctores. Hoy sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre. Gracias a Dios es una única lesión. Gracias a Dios lo encontré antes que me duela o algo . Gracias a Dios tengo seguro. Gracias a Dios tengo la familia y amigas que tengo ”, concluyó.