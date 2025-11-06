El último miércoles 5 de noviembre, Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron en una íntima ceremonia, rodeados de sus seres queridos.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la actriz publicó una serie de instantáneas donde se le ve sonriente junto al padre de su hijo.

“ Nos casamos. Oficialmente, señora Coloma ”, escribió Salas en una publicación de dicha red social.

En las imágenes, la artista aparece con un elegante atuendo blanco y un sombrero de ala ancha decorado con un lazo del mismo tono. Además, Salas sostiene un ramo de flores blancas mientras posa junto a su ahora esposo, luciendo sus anillos de matrimonio.

El pequeño hijo de la pareja también estuvo presente, en otra de las fotografías publicadas, se le visualiza abrazando a sus padres.

Horas antes de uno de los días más especiales de su vida, Natalia compartió una foto de un arreglo floral y una tarjeta con una frase que anticipaba la unión entre ambos: “Hoy es el gran día, juntos para siempre”.

Por su lado, Coloma compartió en sus redes sociales una fotografía junto a su esposa para celebrar su unión. En la imagen, ambos muestran sus alianzas, mientras el empresario acompañó el post con la frase: “Nos casamos”.