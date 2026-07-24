Cochinola confirmó su regreso con una nueva edición denominada “Cochi: El Regreso a la Tierra Prometida”, que se realizará el próximo 22 de agosto en el Centro Cultural Deportivo Lima de Chorrillos.

El evento contará con las presentaciones de Nicky Jam, Wisin y el dúo Angel & Khriz, quienes encabezarán una de las principales citas del género urbano en el país.

Los organizadores señalaron que esta edición mantendrá la esencia que convirtió a Cochinola en una de las fiestas más populares entre los seguidores del reguetón, aunque con una propuesta renovada que incluirá una producción de nivel internacional, escenarios de gran formato, efectos especiales y una experiencia inmersiva para el público.

El cartel estará liderado por Nicky Jam, reconocido por éxitos como Hasta el Amanecer, Travesuras, X y Voy a Beber. También participará Wisin, referente del reguetón tanto por su trayectoria con Wisin & Yandel como por su carrera como solista. A ellos se sumará Angel & Khriz, quienes celebran 25 años de carrera con canciones como Ven Báilalo, Na de Na y Carita de Ángel.

Las entradas para el evento ya se encuentran disponibles a través de Joinnus, con un descuento del 10 % para clientes con tarjetas BCP.