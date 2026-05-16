Nicola Porcella confirmó que será parte de Esto es Guerra México, aunque esta vez desde la conducción y no como competidor.

Durante su visita al Perú, el actor también presentó GOAT GAME, una plataforma digital de pronósticos de fútbol que lanzó junto a Rafael Cardozo de cara al Mundial 2026.

Porcella recordó que el reality marcó momentos clave en su carrera tanto en Perú como en México y aseguró que siempre estará agradecido con el formato.

“El día que me llamaron le dije ‘ponme, yo voy’. Fue el proyecto que me hizo dar a conocer en Perú, que me hizo salir del Perú, con el que empecé en México y me conocieron de a pocos”, comentó.

En otro momento, Nicola Porcella opinó sobre el reciente ‘ampay’ protagonizado por exchicos reality en Argentina y calificó de “burros” a quienes revelaron la ubicación de la despedida de solteros.

Cabe mencionar que también le dedicó unas palabras a Alejandra Baigorria: “Alejandra es una mujer que se merece ser feliz, es una mujer que ha pasado muchas cosas en su vida y que merece que la quieran, que la amen”.