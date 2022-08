En conversaciones con Diario Correo, Nicola Porcella descartó la idea de querer formar parte de la primera temporada del reality ‘Esto es Bacán’, pero destacó que sí le gustaría estar como invitado un día que se encuentre en Lima visitando a su familia.

“No, mis planes ya no están en Perú, gracias a Dios. Mañana tengo la conferencia de prensa en Televisa de ‘Reto 4 elementos’, el programa que grabé hace unos meses. También estoy grabando unos capítulos para una novela (México) y esos son mis planes ahora”, expresó Nicola Porcella para Diario Correo.

Luego continuó con: “podría ir como invitado, un día, si es que estoy en Lima cuando voy a visitar a mi familia, pero pertenecer toda una temporada, eso sí, está descartado”.

SOBRE JOSELITO CARRERA Y SOFÍA FRANCO

Nicola también contó que, hace poco, se encontró con Joselito Carrera para jugar fulbito. Además, expresó que no estaba enterado que Sofía Franco se encontraba en México.

“A Joselito lo vi un día que fuimos a jugar fulbito (...) de Sofía Franco, no sé nada, yo estoy en lo mío, con la empresa que me maneja todos los temas, publicitando el programa que ya va a salir, con lo de la ficción, pero les deseo lo mejor, si quieren emprender acá, no es fácil, yo te diría que me encantaría brillar, pero falta mucho por recorrer, estoy en clases, falta bastante, el camino es largo y lo estoy empezando”, contó.

