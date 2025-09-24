Olinda Castañeda afirmó que solo la fe puede ayudar a recuperar un matrimonio y sugirió a Maju Mantilla orar si desea restaurar su hogar.
“Hace cinco años que conocí a Dios y pasé por muchas pruebas, como también las pasan personas que no conocen a Cristo, pero la diferencia es que en este momento Él camina delante de mí, me siento en paz y no me siento sola”, expresó paran Trome.
Según explicó la exmodelo, las críticas en redes sociales y televisión agravan la situación que atraviesa la Maju Mantilla.
“si ella quiere restaurar su matrimonio y quiere volver unir a su familia, la única solución es Dios y doblar rodillas y lo digo por experiencia propia porque también lo he pasado con mi esposo”, comentó.
Te puede interesar
- André Silva, actor y cantante: “Volver con León es reencontrarme con algo muy querido” (Entrevista)
- Santiago Suárez confiesa lo complicado que fue buscar trabajo tras denuncia de abuso: “Es difícil ser un vago”
- Vibra Perú 2025: Ke Personajes, Armonía 10, Antología y más, este 6 y 7 de diciembre
- Magaly Solier fue internada por intoxicación en el hospital de Huanta
- Primo de Farfán es el próximo invitado de ‘El Valor de la Verdad’: “Me dolió bastante que salga de él porque es mi hermano” (VIDEO)
- Santiago Suárez, entre lágrimas, habla de su proceso judicial: “golpeó a toda la familia”