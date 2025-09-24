Olinda Castañeda afirmó que solo la fe puede ayudar a recuperar un matrimonio y sugirió a Maju Mantilla orar si desea restaurar su hogar.

“Hace cinco años que conocí a Dios y pasé por muchas pruebas, como también las pasan personas que no conocen a Cristo, pero la diferencia es que en este momento Él camina delante de mí, me siento en paz y no me siento sola”, expresó paran Trome.

Según explicó la exmodelo, las críticas en redes sociales y televisión agravan la situación que atraviesa la Maju Mantilla.

“si ella quiere restaurar su matrimonio y quiere volver unir a su familia, la única solución es Dios y doblar rodillas y lo digo por experiencia propia porque también lo he pasado con mi esposo” , comentó.