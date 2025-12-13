Durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok, Paco Bazán respondió a una consulta de sus seguidores y fue enfático al señalar que no mantiene amistades dentro del mundo del entretenimiento.
En ese contexto, aclaró que Magaly Medina nunca fue su amiga, pese a la cercanía que ambos mostraron en el pasado.
“En el mundo del contenido, el entretenimiento, no he tenido nunca amigos. Nunca”, expresó ante los usuarios conectados.
El conductor recordó que, en otra etapa, solía referirse a Medina como su “madrina” y participaba con frecuencia en su programa. Sin embargo, esa dinámica se fue diluyendo con el tiempo y, en los últimos meses, la periodista incluso emitió comentarios críticos sobre él en su espacio televisivo.
“Magaly y yo nunca fuimos amigos, pero si es lo que existía (era respeto). Nunca hemos sido amigos (...) Lo que existe y eso no ha cambiado, a pesar de que ella tenga sus posiciones y sus opiniones y tal, es mucha admiración. Lo que yo he sentido por ella no ha cambiado, es admiración”, sostuvo durante su transmisión en vivo.
