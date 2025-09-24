Pamela Franco estuvo presente en el programa Ponte en la cola para desmentir los rumores sobre un supuesto embarazo. Además, la cantante comentó que, por ahora, ella y Christian Cueva están “tranquilos” respecto a su relación sentimental.

“Con Christian, nosotros estamos tranquilos, no como quisiéramos la verdad, porque es obvio. Todavía él está pasando por un proceso, queremos y pensamos que va a ir mejorando con el tiempo. Pero dentro de todo estamos tranquilos, trabajando para mejor”, expresó Pamela.

Durante la entrevista, Franco explicó que no pudo realizar su rutina de ejercicios debido a problemas de salud, lo que ocasionó que aumentara de peso.

Pamela Franco niega embarazo

“No estoy embarazada, me subí de peso porque estuve un poco mal de salud y esto no me permitió hacer ejercicios. Me descuidé un poquito en las dietas y todo, me he subido un poco de peso”, resaltó.

La cantante también precisó que, por el momento, no está en sus planes tener un bebé con el futbolista. “No me atrevo a descartarlo tampoco, pero en este momento no es un tema a tratar, (¿No es una prioridad?) No es una prioridad”, añadió tajantemente.