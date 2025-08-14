Pamela López salió públicamente a advertirle a su esposo, Christian Cueva, que no le teme a una posible demanda en su contra.

Cabe señalar que, hace unos días, López reveló que su pareja, Paul Michael, recibió llamadas desde un número telefónico ecuatoriano, el cual pertenecería a un amigo cercano del futbolista.

“ No voy a confirmar que es el papá de mis hijos para no meterme en un tema legal, pero si no es él (la persona que llamó) su voz era el indicador, exactamente la misma voz. Y si vas actuar notarialmente, aquí estoy, parada y sin polo ”, manifestó Pamela.

Tras las declaraciones de Pamela López en el programa Amor y Fuego, donde afirmó que Cueva habría intentado comunicarse mediante mensajes y llamadas con su actual pareja, Paul Michael, el futbolista se pronunció a través de sus redes sociales.

“A la opinión pública debo indicar que niego tajantemente las afirmaciones vertidas por la señora Pamela López en el programa de Amor y Fuego, por ello, tomaré la acciones legales respectivas” , se lee en su publicación.