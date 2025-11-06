Patricio Parodi se pronunció sobre la suspensión que recibió en la semifinal de Esto es guerra y contó a sus seguidores cómo enfrenta sus días sin participar en el programa.

Durante una transmisión en su cuenta de Kick, el competidor expresó su frustración por no estar en la competencia y reflexionó sobre la importancia que tiene el reality para él.

“¿No han escuchado eso que dicen cuando ‘que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde’? Un día me van a perder de verdad al 100 %. Una lesión es algo fortuito, lamentablemente pasó. Felizmente, no fue una lesión grave”, comentó mientras explicaba cómo ocurrió el incidente que lo dejó fuera.

Tras conocerse su suspensión, Kevin Díaz compartió su opinión sobre la situación de Parodi. El integrante venezolano recordó su propia eliminación y señaló que esta etapa del programa suele generar emociones intensas entre los competidores.

En medio del movimiento televisivo, el inicio de la semifinal de Esto es guerra también destacó en la programación, al registrar 21 puntos de rating en su emisión más reciente, con picos de hasta 24 puntos en el minuto a minuto, cifras que lo mantuvieron por encima de otras producciones emitidas en el mismo horario.