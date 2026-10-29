El actor británico Patrick Stewart, recordado por interpretar al profesor Charles Xavier en la saga X-Men y al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, falleció a los 86 años.

La noticia se dio a conocer este jueves mediante una publicación en sus redes sociales oficiales, que informó que murió el miércoles 28 de octubre en su residencia de Los Ángeles, acompañado por su esposa, Sunny Ozell.

El comunicado señaló que el intérprete atravesó sus últimos días tras un diagnóstico de alzhéimer y demencia con cuerpos de Lewy.

También destacó que estuvo acompañado por familiares y amigos, en un entorno marcado por la música, las oraciones y las muestras de afecto. El mensaje recordó su serenidad y la huella emocional que dejó en quienes lo rodearon.

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, Stewart desarrolló una carrera artística de más de seis décadas. Se incorporó a la Royal Shakespeare Company en 1966 y, aunque tuvo una sólida formación teatral, alcanzó reconocimiento internacional con sus interpretaciones en las franquicias ‘Star Trek’ y ‘X-Men’.

A lo largo de su trayectoria, recibió dos premios Laurence Olivier y un Grammy en 1996 por su trabajo como narrador en ‘Prokofiev: Peter and the Wolf’.

Stewart también obtuvo cuatro nominaciones al Emmy y tres al Globo de Oro. En 2010, fue nombrado caballero por la reina Isabel II por sus servicios a la interpretación dramática.