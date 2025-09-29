Christian Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, decidió pronunciarse antes de la emisión de “El Valor de la Verdad” de este domingo.

Luego de pasar once meses en prisión acusado de presunto abuso sexual, ‘Cri Cri’ decidió participar en el programa y sentarse en el sillón rojo, a pesar de haber sido notificado por la parte demandante tras la grabación.

El programa de Beto Ortiz difundió un adelanto con las declaraciones del primo de la ‘Foquita’, antes de la emisión completa, en el que asegura no ser culpable de las acusaciones en su contra.

“ Mucha gente está hablando de mí y vengo a contar mi verdad, a mostrarle mi inocencia, sobre lo que se está hablando, sobre lo que los medios siguen hablando (...) estoy muy nervioso, como me notas. No soy mucho de salir de cámaras. Tengo pánico televisivo ”, expresó antes de la grabación.

De acuerdo con “Cri Cri”, así como algunas personas confían en su verdad, otras no, por lo que manifestó: “ Muchas personas me creen, pero muchas personas piensan que he sido culpable de algo que jamás he cometido y se van a enterar de la verdad ”.

En dicho programa, Christian Guadalupe estará acompañado de su abogado, de su madre Cecilia Guadalupe y su sobrino.

“ Van a salir algunos detalles que hasta ahora no han sido revelados ”, sostuvo la defensa de “Cri Cri”, mientras que su mamá resaltó que lo seguirá apoyando.