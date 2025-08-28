Christian Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, ofreció sus primeras declaraciones tras salir del penal de San Juan de Lurigancho, donde estuvo recluido durante 11 meses acusado de abuso sexual.

Tras ser liberado este miércoles 27 de agosto, el primo de la “Foquita” ofreció sus primeras declaraciones a la prensa, luego de haber permanecido casi un año en un centro penitenciario.

Cabe recordar que “Cri Cri” enfrentó un proceso judicial tras ser acusado por una joven de 19 años de abuso sexual en su vivienda ubicada en La Planicie, La Molina.

Ante las cámaras de diversos programas de espectáculos, incluido “Magaly TV: La Firme”, el primo de Farfán se pronunció y dio breves declaraciones.

“ Soy inocente, sí. Ahora voy a descansar un poco, estar con mi familia y en su momento, yo voy a declarar ”, expresó “Cri Cri”.

TROME - Primo de Jefferson Farfán asegura que es inocente de las acusaciones. (Fuente: Magaly ATV)