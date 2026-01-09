Una ciudadana puertorriqueña, Tainaly Y. Serrano Rivera, presentó una demanda contra Bad Bunny, alegando que su voz fue utilizada sin autorización en las canciones “Solo de mí” del álbum 100pre y “Eoo” del disco Debí Tirar Más Fotos.

La grabación se realizó en 2018 a petición de un socio productor del artista, cuando ambos eran estudiantes universitarios.

La denunciante asegura que “Al momento de la solicitud, no se explicó el propósito del audio. Tampoco se le informó a la demandante que su identidad sería utilizada y explotada comercialmente”, y señala que nunca recibió compensación por el uso de su voz.

Rivera interpuso la demanda por presunta violación a la ley del derecho a la imagen de Puerto Rico, reclamando $16 millones de dólares por daños y perjuicios contra Bad Bunny y el sello discográfico Rimas Entertainment.

Hasta el momento, Bad Bunny no se ha pronunciado sobre la denuncia, mientras que el caso se mantiene en curso tras su presentación el pasado 5 de enero.

