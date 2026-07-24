Ricardo Bonilla, recordado por dar vida a Timoteo, reapareció en redes sociales luego de que María Pía Copello revelara que el distanciamiento entre ambos se originó por diferencias económicas. Sin referirse directamente a esas declaraciones, el actor publicó un breve mensaje dirigido a sus seguidores.

A través de la cuenta oficial de Timoteo, Bonilla expresó: “Gracias a todos por sus lindos comentarios”. La publicación generó numerosas reacciones de usuarios que destacaron su decisión de no entrar en la controversia y le manifestaron su respaldo.

La polémica resurgió después de que María Pía Copello contara en su pódcast que la relación con Bonilla terminó por desacuerdos relacionados con el manejo económico de los circos y las giras del programa.

“Yo no tengo nada que perdonar; actualmente no me hablo con Ricardo, pero sí es verdad que no quedamos tan bien. Básicamente, nuestro tema principal fue económico: Él negoció con el canal, tener los circos y las giras; él se vuelve juez y parte, era el muñeco y empresario y ahí empiezan los problemas”, sostuvo la conductora.