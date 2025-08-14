Una nueva polémica surgió en la reciente temporada del reality de canto “Yo Soy”, luego de que Ricardo Morán fuera acusado de maltratar a uno de los postulantes del programa. El fragmento del episodio se viralizó rápidamente en redes sociales, donde numerosos internautas expresaron duras críticas contra el jurado.

En el video viral se puede ver al productor y jurado interrumpiendo repetidamente a un participante que intentaba compartir unas palabras antes de su presentación. Con comentarios considerados fuera de lugar, Morán generó un evidente momento de incomodidad para el joven concursante.

En el clip se observa a Ricardo Morán insistiendo en conocer el nombre del concursante. “ ¿Cuál es tu nombre, por favor? ”, le preguntó. Sin embargo, cuando el joven intentó iniciar su intervención diciendo: “ En primer lugar, agradecer a Dios y… ”, fue abruptamente interrumpido por el jurado.

“ ¿En primer lugar agradecer a Dios, eso es completo o cuál es el apellido? ”, expresó Morán generando los nervios del participante. “ No, eh, yo quiero agradecer a Dios ”, respondió el joven.

“ Ya, pero te pregunté tu nombre ”, insistió. “ Sí… ”, atinó a contestar el imitador. “ Y dinos tu nombre, por favor ”, manifestó Ricardo.

“ Y en esta oportunidad… ”, quiso continuar el joven. “ ¿Y cuál es el apellido? ¿Oportunidad o…? ”, señaló el jurado.

En ese instante, el concursante respondió indicando su nombre completo: Percy Jesús Palacios Chonce, aunque añadió que sus amigos lo llaman ‘PJ’.

“ Sí, pero nosotros no somos tus amigos ”, agregó Morán.

Kurt Villavicencio, conocido como “Metiche”, dedicó unos minutos de su programa “Todo se filtra” para comentar la polémica que involucra a Ricardo Morán y al reality “Yo Soy”.

“ Hay que tener consideración las personas, si está empezando agradeciendo a Dios, es una forma de iniciar el casting ... a mucha gente le gustará la forma de ser de Ricardo Morán, que trata de ser irreverente, pero cae en este tipo de situaciones que cae desagradable, hay mucha gente que le pone en redes sociales que es despreciable... realmente me pareció de muy mal gusto, hay que respetar. No me sorprende nada de ese señor, lo conozco desde hace más de 50 años, estuvimos en el mismo colegio ”, expresó el conductor.