RKM arribará a Perú para presentarse ante el público local en una jornada musical programada para el 14 de febrero en el Estadio Joaquín Ormeño de Punta Negra.
El artista formará parte del festival Filo Summer Fest – Love Edition que reunirá a exponentes nacionales e internacionales en el marco del Día del Amor y la Amistad.
El intérprete es reconocido por su trayectoria como una de las voces del dúo RKM & Ken-Y, referente del reguetón romántico durante la década de los 2000. Su propuesta musical, marcada por un estilo melódico y emocional, contribuyó a la expansión del género urbano y a su posicionamiento a nivel internacional.
El evento contará con la participación de artistas como N’Samble, DJ Luigi, 6 Voltios, DJ Richie Rey, Seidy La Niña, Nave Ascensor, Jannita, Lucía Lay y Pasajeros, además de un tributo a Bad Bunny a cargo de X Terry Pe, ofreciendo una programación variada para distintos públicos.
Además de los conciertos, la experiencia incluirá una zona gastronómica, actividades recreativas y espacios interactivos para los asistentes. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus.com.
