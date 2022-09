En la última edición de su programa, Magaly Medina presentó una nota donde Yessenia Velásquez relata cómo el cómico la citó a un hotel, ya que él terminó con la Robotina por tomarse una foto con Fabio Agostini.

“Es una falta de respeto, que estando conmigo y se deje cargar por Fabio Agostini y yo le dije, pero tú qué reniegas si estás acá conmigo”, expresó Yessenia Velásquez.

Luego continuó con: “él me dijo que estaba soltero, y por eso comencé a grabar, y él supuestamente había terminado con Karelys”.

Cabe mencionar que la joven reveló a Magaly TV La Firme que Alan Castillo la citó en un hostal y sauna de Carabayllo, con el pretexto de realizar una promoción y que la popular Robotina sabía de ese encuentro.

Dayanita revela que Robotín habló mal de ella: “me empezó a insultar”

Dayanita estuvo presente en el programa de YouTube de ChiquiWilo, donde reveló que tuvo un altercado con Robotín, pues ella no pudo llegar al show que le invitó el cómico y, por ese motivo, recibió ofensas de la pareja de Robotina.

“Lo que pasa, es que él me invitó a un show, antes que inicie la pandemia (...) por temas de grabación del programa, yo no pude llegar, me reventaban el teléfono, pero no contesté (...) yo le expliqué que no podía llegar y que me disculpé. Entonces, comenzó a sacar por las redes sociales que yo soy una malagradecida, me empezó a insultar”, comentó Dayanita.

Luego continuó con: “a raíz del tiempo, o sea, él me hizo un favor a mí también (...) tampoco, por ser artistas, él me va a tratar como a querido en todas las redes sociales. Hasta en el canal trató de minimizar, en el mismo programa donde yo estaba trabajando. Donde yo lo vea, no lo saludo (...) pero hace un mes me escribió y me dijo cuál era el precio de un show mío”.

