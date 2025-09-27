Luego de la noticia del fallecimiento de Camucha Negrete, Rodrigo González decidió compartir un emotivo mensaje. Como se sabe, este sábado 27 de setiembre, la actriz murió luego de una batalla contra una enfermedad hepática.

“Con profunda tristeza, la familia y amigos de nuestra querida Camucha Negrete comunican su sensible fallecimiento. Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones. Los detalles se darán a conocer en el transcurso del día”, se lee en el comunicado que compartió la familia de la artista nacional.

El popular “Peluchín” se pronunció a través de sus redes sociales luego de enterarse de la partida de Camucha Negrete.

“ Me quedo con este abrazo en el alma. Con tus generosas palabras y audios que ahora vuelvo a oír como una forma de sentir que no te has ido tan pronto ”, manifestó el conductor.

Asimismo, el presentador de televisión agradeció a la actriz por el legado que deja en el mundo artístico.

“ Gracias por tu generosidad, por tu calidez, tu increíble ánimo, tu fuerza, tu profesionalismo, siempre contagiando e irradiando tu luz a quienes tuvimos el privilegio de conocerte y el gran legado que dejas en el mundo del entretenimiento. Una leyenda, te admiraré por siempre. A tu linda familia y al gaucho, los abrazo con el corazón ”, finalizó.