En una reciente entrevista con el programa ‘Ponte en la cola’, Shirley Arica fue consultada sobre la actual pareja de Jefferson Farfán; sin embargo, la modelo afirmó no saber de quién se trataba.

En dicho programa de espectáculos, la “Shirley” del pasado entrevistó a la del presente y, entre las preguntas, le lanzó una en particular: “¿Te pareció ridículo que Jefferson quisiera que le devolvieras su polera?”.

“ En realidad no pensé que me la iba a pedir de vuelta, ¿no?, pero igual se la di. Para mí me parece ridículo de su parte “, respondió.

Durante la entrevista, la reportera le preguntó a Shirley Arica si pensaba que, tras devolverle la polera a Farfán, su actual pareja la estaría usando: “¿Crees que Xiomy ahorita esté usando la polera?”.

“ ¿Quién es Xiomy?, ah, la enamorada, ¿no? No sé, Kanashiro. (¿Tú crees que le quede bien?) No sé la verdad, no la he visto . (Pero a ti te queda mejor seguro) No vas a comparar, pues , ¿no? “, señaló la popular “Chica Realidad”.

Asimismo, Shirley recordó las rosas azules que le obsequió a Jefferson Farfán por su cumpleaños, como una señal de su interés hacia él. Cabe mencionar que, en su paso por ‘El valor de la verdad’, la modelo confesó que sí quiso mantener una relación sentimental con el exfutbolista.

“Me costaron caras, no me acuerdo cuánto, pero sí me costó caro. (¿Por qué le regalaste?) No sé, por estúp... creo. Obviamente, había un gusto y uno cuando le gusta alguien, hace cosas. (Dices que con esto te pudiste haber comprado una cartera) Sí, una cartera”, sostuvo.

Además, le consultaron a la modelo sobre un posible interés en adquirir la mansión que Jefferson Farfán puso en venta; no obstante, Shirley descartó de manera tajante por una peculiar razón.

“La casa es bonita, de repente tiene que recuperar lo del mall, entonces hay que vender la casa. (¿Tú la comprarías?) De que es bonita, es bonita, pero no la compraría. Uno, porque no tengo la plata y dos; no porque esa casa está quemada“, finalizó.