Sofía Franco afirmó no estar dolida por el ampay de Álvaro Paz de la Barra con una mujer en una discoteca de Barranco, según un reportaje difundido por “Amor y Fuego”.

“ Él y yo tenemos una relación exclusivamente de padres hace cinco años. Me imagino que la gente confunde las cosas, pero se aclaran solas ”, declaró a Trome.

“ A mí ya no me afecta nada. Mi prioridad siempre es mi hijo, que ya tiene 13 años. Padres presentes es lo que más importa ahora ”, agregó.

El programa “Amor y Fuego” captó a Álvaro Paz de la Barra en momentos cariñosos con una mujer en una conocida discoteca, lo que ha generado especulaciones sobre el estado de su relación con su aún esposa.

Todo indica que el exalcalde habría dejado atrás su relación con Sofía Franco, ya que no tiene inconvenientes en mostrarse públicamente con otra mujer.