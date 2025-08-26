Suheyn Cipriani fue captada por las cámaras de “Magaly TV: La Firme”, besando y bailando con un misterioso joven en una discoteca del distrito de Independencia. La modelo admitió para dicho programa que lo está conociendo.

“ Estoy saliendo, estoy conociendo a una buena persona. Me parece lindo, guapo, no es una persona pública porque no quiero exponerlo. Es más, no tiene ni redes sociales ”, señaló la exreina de belleza.

Además, se mostró arrepentida tras las imágenes que difundieron el programa de Magaly Medina.

“ Me siento mal, pero ya están las imágenes. No me estaba escondiendo, simplemente trataba de mantener mi vida privada en privado. Sí, es una buena persona, me pueden volver a ver con él ”, agregó.

Suheyn Cipriani tras pedido de perdón de César Vega: Muchas de las cosas pasaron cuando él estaba sobrio

Luego de las declaraciones de César Vega, Suheyn Cipriani se pronunció a través de sus redes sociales y afirmó que muchas de las cosas que vivió a su lado ocurrieron cuando el salsero estaba sobrio.

“Muchas de las cosas que pasaron él estaba sobrio, no estaba ebrio, era su forma de ser. Yo lloraba muchísimo”, recordó la modelo.

“Cuando una persona te hace mucho daño y tú logras salir de eso, ya no hay esa dependencia emocional, ves las cosas claras, y dices como una persona me puede humillar tanto y hacer sentir tan mal”, agregó.

La exreina de belleza aseguró que no desea volver a hablar del tema, pues espera que el padre de su última hija cambie.

“Espero que algún día sane y cambie”, concluyó.