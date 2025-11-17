La cantante peruana Susan Ochoa presentó su más reciente lanzamiento musical, “Mix Los Bomberos”, un tema con el que marca su incursión en el género tropical y que busca conectar con el público a través de un ritmo festivo y lleno de energía.

La artista, reconocida por sus dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar, apuesta esta vez por un sonido más alegre y bailable.

Con este estreno, Ochoa muestra su versatilidad interpretativa y refuerza su compromiso por explorar nuevas facetas musicales.

“La interpretación, el sentimiento y la alegría son parte de mi personalidad, y lo he plasmado en estas canciones. Quise además incluir a mis fans en este videoclip, ya que ellos son parte esencial de mi crecimiento. Fue una tarde llena de diversión, risas y mucho amor. ¡La pasamos increíble! Amo este videoclip y espero que lo gocen tanto como yo lo hice”, comenta la artista.

El videoclip oficial de “Mix Los Bomberos” destaca por su ambiente festivo, donde predominan los colores, el baile y la participación de sus seguidores, quienes acompañaron a la cantante durante la grabación. La producción busca transmitir cercanía, dinamismo y una celebración colectiva.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales, mientras que el videoclip puede verse en el canal de YouTube @SusanOchoaMusica. Con este lanzamiento, Susan Ochoa refuerza su presencia en la escena musical nacional con una propuesta fresca y llena de buena energía.