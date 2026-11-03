La cantante peruana Susana Baca se prepara para ofrecer una presentación especial durante la visita del papa León XIV al Perú.

A través de sus redes sociales, la tres veces ganadora del Latin Grammy compartió un mensaje en el que destacó el vínculo del papa con el país y manifestó su deseo de representar, mediante su voz, los sentimientos de los peruanos.

“Me han pedido que le cante al papa cuando visite nuestro Perú, un país que él conoce en sus esencias más que muchos. Un Perú que él lo lleva adentro… Hasta la raíz”, escribió.

La intérprete no precisó qué canción incluirá en su presentación. También adelantó que no brindará entrevistas ni ofrecerá detalles antes de la actividad, aunque aseguró que estará dispuesta a conversar con los medios una vez que haya concluido.

Con esta confirmación, Susana Baca se suma a otros artistas peruanos que participarán en las actividades por la llegada de León XIV, entre ellos Donnie Yaipén, Lita Pezo y Tania Libertad. Esta última anunció que interpretará el Ave María, de Franz Schubert.

La visita del papa León XIV al Perú está prevista del 11 al 16 de noviembre, según la agenda oficial confirmada por el Vaticano.