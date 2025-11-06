Susy Díaz vuelve al sillón rojo de El valor de la verdad, tal como anunció Beto Ortiz en un adelanto difundido en redes sociales.

La excongresista aborda episodios que marcaron su trayectoria política y mediática. En el avance, comenta sobre la versión que la relacionó con Vladimiro Montesinos durante su periodo parlamentario.

“Matilde Pinchi Pinchi dijo que Vladimiro Montesinos me había dado dinero”, señaló, a lo que Ortiz respondió: “Te tenía bronca porque pensó que había pasado algo (entre ustedes)”.

El conductor también le consulta si en algún momento fue recibida en la llamada ‘salita del SIN’, planteando así otro de los temas que serán desarrollados en la entrevista.

Susy Díaz comenta un encuentro con el cantante panameño Edgardo Armando Franco, conocido como ‘El General’, a quien (según dijo) vio en un hotel de Lima.

“‘El General’, sí. Él estaba hospedado en el Sheraton. Fue algo de ‘choque y fuga’ nada más”, afirmó. También aparece una referencia al exfutbolista Waldir Sáenz. “Venía él con un grupo de futbolistas”, se escucha decir a la exintegrante de Risas y salsa.