Tras confirmarse la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, el periodista argentino Agus Rey dejó entrever en el programa de Magaly Medina, que el conductor habría terminado con la modelo peruana por otra mujer.

“ Hay un nombre de una conductora argentina que podría ser la tercera en discordia ”, indicó el comunicador. Luego, dio a conocer que se trataría de la compañera de podcast de Tinelli, Sabrina Rojas.

Es importante destacar que se trata de una reconocida actriz, modelo y conductora argentina, quien alcanzó la fama tras participar en concursos de belleza y, posteriormente, en programas de televisión.

“ Hoy en la mañana comentamos el estreno y analizamos todo, casualmente sin saber la confirmación de que estaban separados, dijimos lo mismo: ‘¿Qué química hay entre Marcelo y Sabrina Rojas?’. Es modelo, conductora “, manifestó Agus, luego la ‘Urraca’ dijo: “ Es su compañera en el podcast, la rubia ”.

Asimismo, el periodista indicó que Ángel De Brito, ya había dado pistas respecto al motivo del fin de la relación de Tinelli y Figueroa.

“ Se tiene la teoría de que entre ellos ya pasó algo seguramente, pero se conocen porque Sabrina bailó en el 2008. Hicieron match y se conocen de toda la vida (...) Hoy Ángel De Brito cuando termina LAM dice: ‘Un beso a Sabrina Rojas’. Como que confirma la separación, alimentando aún más los rumores de que podría pasar algo entre ellos ”, añadió Agus Rey.