Tras confirmarse la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, el periodista argentino Agus Rey dejó entrever en el programa de Magaly Medina, que el conductor habría terminado con la modelo peruana por otra mujer.
“Hay un nombre de una conductora argentina que podría ser la tercera en discordia”, indicó el comunicador. Luego, dio a conocer que se trataría de la compañera de podcast de Tinelli, Sabrina Rojas.
Es importante destacar que se trata de una reconocida actriz, modelo y conductora argentina, quien alcanzó la fama tras participar en concursos de belleza y, posteriormente, en programas de televisión.
“Hoy en la mañana comentamos el estreno y analizamos todo, casualmente sin saber la confirmación de que estaban separados, dijimos lo mismo: ‘¿Qué química hay entre Marcelo y Sabrina Rojas?’. Es modelo, conductora“, manifestó Agus, luego la ‘Urraca’ dijo: “Es su compañera en el podcast, la rubia”.
Asimismo, el periodista indicó que Ángel De Brito, ya había dado pistas respecto al motivo del fin de la relación de Tinelli y Figueroa.
“Se tiene la teoría de que entre ellos ya pasó algo seguramente, pero se conocen porque Sabrina bailó en el 2008. Hicieron match y se conocen de toda la vida (...) Hoy Ángel De Brito cuando termina LAM dice: ‘Un beso a Sabrina Rojas’. Como que confirma la separación, alimentando aún más los rumores de que podría pasar algo entre ellos”, añadió Agus Rey.
