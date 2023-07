Verónica Linares a Marisol por botar a su hijo tras embarazar a su novia: “Te vas a arrepentir”

En una entrevista para el canal de Verónica Linares, Marisol reveló que botó de su casa a su hijo tras enterarse que embarazó a su novia.

“No se ha ido porque yo lo corrí, fuimos a Estados Unidos en esta gira a Europa teníamos que matricularlo para que estudiara la maestría. Ya estaba todo listo y cuando regreso a Perú él me dice que quería hablar conmigo... Yo me quería morir, iba a ser abuela, no lo asimilo hasta ahora, me es difícil ”, expresó la cantante.

Tras ello, Linares le pidió a la artista que debe tranquilizarse, pues no tiene por qué cortar el vínculo con su hijo.

“Se moría de miedo, pues, cómo no se va a morir de miedo. ¿Por qué tiene que dejar la maestría?... Por qué has hecho eso, todo esto podría pasar sin molestarte también. No tienes por qué cortar el vínculo con tu hijo, espérate que cuando nazca tu hijo, va a ser hombre, cuando nazca se te va a curar ”, añadió.

La periodista se quedó sorprendida por la decisición de la ‘Faraona de la Cumbia’ y le dijo que madre es madre y no puede juzgar, pues todos han sido jóvenes.

“ Te vas a arrepentir, te lo digo como madre no como periodista. La mamá es todo y la mamá de tu nieto... yo te doy este consejo, te vas a arrepentir, pero bueno. Todos han sido jóvenes además ”, manifestó la conductora de América Noticias.

