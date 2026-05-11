La banda peruana de hard rock, Volcano, no se queda quieta. Luego de sus álbumes: ‘Resurrección’ y ‘La furia de los dioses’, ahora estrenan su última producción: ‘Cornucopia’, cargada de riffs intensos, harta distorsión y una batería que invita a viajar.

El Yield Rock fue el escenario de la presentación de este disco, donde la noche del último sábado el sitio se convirtió en un templo de hard rock, heavy metal y blues. ‘Cornucopia’ invadió todos los rincones del lugar y la legió de seguidores de Volcano quedó más que satisfecha.

‘Maldita Flor’, fue el primer sencillo del último álbum, rock crudo y directo a la vena. Una canción para los que saben que cuando algo se rompe solo queda subir el volumen y seguir adelante.

La recepción del disco fue tan buena que los comentarios a favor no se dejaron esperar. “Volcano no es solo una banda… es una tormenta bien afinada que sabe exactamente cuándo caer con furia y cuándo susurrar con blues”.

“Pipe en las guitarras no toca, conversa con el alma del rock. Cada riff tiene ese sabor a carretera, a historia vivida, a blues que no se aprende… se arrastra y se transforma en fuego. Alonso en la voz no canta, irrumpe. Tiene esa potencia que no pide permiso, que te levanta del pecho y te sacude por dentro. Es de esas voces que no se escuchan… se sienten en los huesos. Vlady, el cusqueño, en la batería es puro pulso salvaje. Marca el corazón de la banda con fuerza, como un motor que no se detiene. Jian en el bajo, firme, preciso, llevando cada golpe como si fuera el latido de algo grande que está por explotar”, fueron algunos comentarios que recogimos de las redes sociales de la banda.

UNA ERUPCIÓN DE ROCK

Escuchar a Volcano es remitirse a inicios de los 70s, psicodelia, distorsión y contoneos en el escenario nos trasladan a cualquier bar de Londres o California de la época.

Escucharlos en vivo es una dosis de música experimental, improvisación y sonidos místicos, que buscan trasladar al oyente a un escenario utópico, lleno de energía y rock and roll.

La banda se formó en el 2020, y desde entonces ha recorrido distintas formaciones y escenarios, uno de los más imponentes sin duda fue el mismísimo Machu Picchu, donde la banda tocó a finales del 2025.

Nunca antes una banda peruana de rock había desplegado su música en un lugar tan portentoso y mágico. Desde Los Jaivas, los vestigios incas de la maravilla mundial no eran testigos de una descarga tal de adrenalina y exploración sonora. Los que fueron testigos de ese concierto calificaron a Volcano como una de las bandas de rock peruanas con más proyección para los siguientes años.

Finalmente desde Volcano invitaron a toda la audiencia local, no solo de rock, blues, jazz, psicodelia, experimental y más, a seguirlos, sino a toda la comunidad audiófila nacional, que busca sonido de calidad, buena ejecución instrumental, y sobre todo corazón, en una avanzada de rock que busca sorprender y arrasar, como la erupción de un volcán.

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