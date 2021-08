Michela Elías contó en el programa de Magaly Medina el drama que vive actualmente al ser una persona diagnosticada con depresión. Ahora, a través de sus redes sociales, Xoana González se sumó al apoyo de la exchica reality, al confesar que también fue diagnosticada con depresión hace 11 años.

“Nunca había hablado tan abiertamente de mi medicación, me da vergüenza por lo general, pero a la vez me siento orgullosa porque me preocupo por mí y porque quiero ser feliz. Siempre rescato lo positivo, ya aprendí a vivir con esto (depresión). Los ataques de pánico bajaron bastante, agradezco a mis médicos porque me dieron herramientas para que lo controle sola. Sin embargo, es terrible sentir cómo las demás personas minimizan o ignoran este tema”, reveló la modelo para Trome.

Xoana también se animó a darle algunos consejos a Michela Elías para que pueda sobrellevar esta enfermedad.

“Que jamás se automedique porque es peligroso, que dedique tiempo a sanarse, que busque ayuda profesional, que salga del lugar que le hace padecer para empezar a sanarse. Le mando mucha fuerza, vibras y luz. Es joven y una guerrera que saldrá adelante”, expresó.

“Se llama depresión y es una enfermedad”

La modelo argentina compartió en sus historias de Instagram fotos de los medicamentos que toma. Además, reveló que lleva 11 años acuestas con esta enfermedad.

“Se llama depresión y es una enfermedad. Llore, gracias Magaly Medina por hablar así. Habló tan bien que hasta me sentí con ganas de mostrar que mi pulsión de vida le gana a mi pulsión de muerte. 11 años medicada”, escribió como descripción de los clips.

