Yahaira Plasencia manifestó públicamente su apoyo a Paula Arias, tras las críticas hacia la líder de Son Tentación por presuntamente no haber pagado indemnizaciones a sus exintegrantes. La salsera destacó que su vínculo con Arias se basa en gratitud y aprendizaje.

“ Siempre estaré agradecida con Paula, siempre hay que saber quiénes son tus amigos. Le dije que tiene que tachar a la gente que no te hace bien, cuando alguien me hace algo malo, lo saludo, pero le pongo la cruz ”, expresó la cantante para las cámaras de “América Hoy”.

Además, Plasencia aseguró que Paula no le debe nada, sino todo lo contrario: “ Soy quien le debe porque me enseñó mucho, la mejor indemnización que pude tener es ese aprendizaje. Paula es increíble y tiene mi apoyo ”.

Cabe mencionar que José Montenegro, extrompetista y director musical de la orquesta, afirmó que Paula Arias le debe el pago correspondiente a su liquidación después de ocho años de trabajo en Son Tentación.

“Yo me fui en buenos términos, le preparé una persona para que se quede, pero lo único malo es que ella no se comunicó conmigo”, sostuvo.

El músico indicó que solicitó a Arias el reconocimiento de los años que trabajó en la orquesta. Según contó, ella le dio una respuesta que finalmente nunca se concretó: “Le comenté que quería que me reconozca los años de servicio y me dijo: ‘Ya hijito’. Y bueno, ahí quedó, pero ya pasaron casi tres años”.

“Ojalá que pueda arreglar sus cosas y reconocer el trabajo de las personas”, agregó Montenegro.