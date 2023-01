Yessenia Villanueva salió en defensa de su hermano Hussein tras las declaraciones de su padre, el cómico Pablo Villanueva.

Cabe señalar que el conocido “Melcochita” se presentó junto a su esposa, Monserrat Seminario, en el programa de Andrea Llosa, donde afirmó no recibir apoyo económico de sus hijos. Además, días después reconoció que rechazaba a su hijo por su comportamiento cuando era niño.

Al respecto, la hija del humorista arremetió contra Seminario y la animó a que lo apoye económicamente. “Si Monserrat habla que le da pena que a mi padre le pidan, ella debería apoyarlo y trabajar porque aún es joven. Fui padre y madre y saqué adelante a mis hijos. Yo sí estoy agradecida con mi padre porque me dio el dinero para viajar a Estados Unidos, pero yo pago mi préstamo”, expresó para Trome.

“Los tres (Susan, Hussein y ella) pasamos por cosas difíciles. Los tres sufrimos, pero yo no guardo rencor, vivo del presente. Mi padre siempre se dejó llevar de las mujeres que tuvo”, agregó Villanueva.

Hussein Villanueva sobre Melcochita: “Mi papá nunca me ha querido”

Desde Alemania, Hussein Villanueva, hijo de Melcochita, rompió su silencio a través de una entrevista, y reveló cómo es la relación con el popular cómico.

“Una vez más siento vergüenza ajena que aparezca cada dos meses en televisión un pleito familiar y donde siempre me mencionan cuando yo no tengo nada que ver, y todo lo que dicen de mí es falso, es mentira”, señaló Hussein Villanueva para Trome.

”Toda mi vida he sentido que nunca me ha querido, fui el hijo que nunca quiso (...) me acuerdo que de chiquito me acercaba para abrazarlo y él siempre me empujaba, no quería, me decía, vaya para allá. Luego se fue a Estados Unidos, regresó después de un tiempo para llevarse a mi hermana“, contó.