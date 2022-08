La esposa del actor Erick Elera, Allison Pastor, descartó en volver a participar en algún programa de Gisela Valcárcel luego del conflicto que tuvieron durante “Reinas del Show”. Sin embargo, la ex chica reality aseguró que sí aceptaría sus disculpas.

Las diferencias entre la modelo y la presentadora se dieron luego de que la esposa del actor acusara a la producción del programa de tener malos tratos con ella. El reclamo fue mal recibido por Valcárcel, quien la cuestionó por continuar en el programa a pesar de no sentirse cómoda ahí.

Una reportera del programa “Amor y Fuego” le preguntó a Pastor qué opinaba del regreso de la cantante Susan Ochoa al reality de la popular “Señito”. “Yo creo que si está ahí es porque han conversado antes, se habrán dado el ‘abrazo de la paz’, supongo”, respondió la modelo.

También se le consultó si ella volvería a participar en algún programa de Valcárcel. “Le acepto las disculpas, pero ya no regresaría, ahí no más, gracias”, expresó Allison Pastor, entre risas.

Gisela Valcárcel y Allison Pastor: todo lo que se dijeron previo a la renuncia de la participante a “Reinas del Show”

En la gala de la gran de semifinal de “Reinas del show” se vivió momentos de tensión en el escenario debido a un intercambio de palabras entre Allison Pastor y Gisela Valcárcel que terminó con la renuncia en vivo de la participante.

El hecho se dio después de que la esposa de Erick Elera fuera cuestionada por los miembros del jurado, quienes manifestaron que no estaban contentos con su performance y que los cortes de la canción no le ayudaron del todo. Ante ello, Pastor explicó que no se había sentido satisfecha con la música, la edición y más. Incluso, reveló que había hablado de su incomodidad previo a su presentación; sin embargo, no le hicieron caso.

“Respeto mucho la opinión del jurado. Pero el tema de música no depende de mí, a mí me dan una música y una edición, yo tengo que hacer lo que me dice el coreógrafo”, dijo Allison. A lo que Gisela respondió: “Pero a veces puedes decir, escúchame no la siento, pueden arreglar” .

Tras ello, Allison respondió: “Gisela, con mucho respeto, lo digo muchas veces, pero nunca me hacen caso”. La conductora de televisión se mostró sorprendida y salió en defensa de su equipo de producción.

“Entonces simplemente gracias, quién es tu coreógrafo. Eso me sorprende porque es Robert Santana el que editó, él debió estar seguro de que eso les iba. Se supone que él quiere que llegues a la final”, puntualizó.